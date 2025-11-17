妻夫木聡が主演する日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の第6話が16日に放送され、ロイヤルホープが挑む最後の有馬記念が描かれると、ネット上には感動の声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】レースの行方を見守る栗須（妻夫木聡）たち競走馬として着実にキャリアを重ねていたロイヤルホープだったが、いつもあと一歩で勝利に届かない。それでもホープを