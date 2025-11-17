コカ・コーラシステムの緑茶飲料ブランド「綾鷹」の販売数量が今年、過去最高を更新する見通しで推移している。10月30日、取材に応じた日本コカ・コーラマーケティング本部トータルティーカテゴリー事業部の脇若英輔ディレクターが明らかにした。「綾鷹」は昨年、20・30代の取り込みを図るべく、7年ぶりに大刷新したことが奏功して過去最高の販売数量を記録した。今年については「昨年の好調を維持するかたちで間口（飲用