漫画『ドラゴンボール（DRAGON BALL）』に登場する敵キャラの中でも、圧倒的な冷酷さと独特の口調で強烈な存在感を放つ“宇宙の帝王”フリーザ。初登場は原作の二百四十七話「暗雲うずまくナメック星」（コミックス第21巻）。部下を従えて小型ポッドで浮遊するあの不気味な姿に、得体の知れない恐怖と、これから何が起きるのかという期待で胸をざわつかせた読者も多かったはずです。そんな強烈なイメージを残した“小型ポッドに乗