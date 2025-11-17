カルビーは「フルグラ」ブランドのスタンドパックを容器代替として活用する新発想を生み出した。11月10日、袋にミルクやヨーグルトを入れて食べる新商品「フルグラ ブラックサンダー味」（50g）を関東のファミリーマート一部店舗で数量限定発売する。少量・容器要らずの商品で外出先での喫食シーンの開拓や新フレーバーによるトライアル促進で「フルグラ」ブランドユーザーの裾野を拡大してくことが目的。11月6日、発表し