自分の子どもには、いつまでも小さい頃のような接し方をしてしまいませんか？ 筆者はまさにその一人でした。中学生になった息子に、自分の病気のことを詳しく話していなかったのですが、ある日ハッとする一言を言われたのです。 乳がん 私は5年ほど前に乳がんであることがわかり、手術・抗がん剤・放射線治療を受けました。当時、息子はまだ小学生でした。 不安を与えるだけだと思ったので、病気のことや治療のことはあまりく