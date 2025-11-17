〈博多から“新幹線で約8分”…ナゾのJR在来線の駅「博多南」には何がある？〉から続く人はみな、なんだかんだで新幹線が大好きだ。【画像】引退間近のドクターイエローも…JR西日本「新幹線ふれあいデー」を写真で一気に見るよほど頻繁に乗っている人でもなければ、新幹線のホームに上がっただけで胸が高鳴る。駅弁かコーヒーか、それとも例のアイスか。持ち込むものを見繕っている時間もまた楽しい。いざ乗り込んでみると