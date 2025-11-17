12月に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で行われている地区大会。16日には9チームの選手権出場が決定しました。群馬は、前回の選手権覇者の前橋育英が前橋商に1−0で勝利。CKからMF柴野快仁選手（3年）のヘディングで決勝ゴールを挙げ、選手権2連覇の挑戦権を手にしました。埼玉は昌平が武南に1−0で勝利。後半終了間際、MF長璃喜選手（3年）が左サイドハーフライン付近から自ら突破し決勝ゴー