「広島秋季キャンプ」（１６日、日南）広島・高太一投手（２４）が１６日、異例の投げ込みを敢行した。１５日の練習試合・ロッテ戦（都城）に先発し、３回３２球で４安打３失点。この日は登板翌日にもかかわらず、ブルペンで２０８球を投げ込んだ。２日間で計２４０球を投げ、フォーム固めに取り組んだ姿勢を新井監督も評価。今季３勝の若鯉が、飛躍への下地を整えていく。ひたすら腕を振って、現状打開への道筋を模索した。