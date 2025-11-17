逮捕された立花孝志容疑者（右）。写真は今年7月の参院選で街頭演説した際のもの。左は斉藤健一郎参院議員＝神戸市中央区昨年の兵庫県知事選の投開票から11月17日で1年。再選された斎藤元彦知事を応援する「2馬力選挙」を展開した政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首が、元県議に対する名誉毀損容疑で9日に逮捕された。全国各地の選挙を“ハック”し、SNSで誹謗中傷や個人攻撃を繰り返してきた人物は何を問われたのか。