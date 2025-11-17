タレントの奥村桃夏（17）が、17日発売『週刊ヤングマガジン』51号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。【写真】白ハイレグに挑戦した奥村桃夏奥村は、2008年8月27日生まれ、京都府出身。デビューからわずか半年、人生初表紙＆巻頭グラビアを務める。 “グラビア界のニューヒロイン”になりそうな奥村が、色とりどりのビキニ、水着姿を披露。弾けるフレッシュボディを存分に見せている。なお、巻中グラビアは音世鈴、