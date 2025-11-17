スター揃いのドジャースでも、リリーフ陣の補強は必須なはずだが…(C)Getty Images毎年、オフシーズンでのドジャースは大物プレーヤーを獲得し、補強に要する巨額な費用なども話題となってきた。だが3連覇へのチーム作りを行うこの冬は、これまでとは異なる動きを見せるかもしれない。先日まで開催されていたGM会議における、ドジャースのブランドン・ゴームスGMの発言から、球団専門サイト『FANSIDEDDodgers’ Way』が補強の