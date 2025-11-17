不意に失礼なことを言われて、苦笑いでやり過ごしたあとに「なぜあのとき言い返せなかったんだ」と後悔した経験はないだろうか。相手の無神経なひと言に、黙って傷つくだけではもったいない。そんなときに、1秒でスマートに反撃するための3つの方法がある。本稿では、注目の新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』（著：キム・ダスル、訳：岡崎暢子）から内容の一部を抜粋・再編集してお届けする。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）