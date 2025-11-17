シンガー・ソングライターの松任谷由実（71）が16日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。結婚を機に活動休止をした理由を明かした。松任谷は“荒井由実ブーム”の最中に1976年11月29日、22歳で音楽プロデューサーの松任谷正隆と結婚。予備校講師でタレントの林修が「それで一時、活動を休止されたんですか？」と聞くと「1年半くらいですけどね」と言い、その理由を「“荒井由実ブーム”に慣れてなかっ