フランス・パリのシャンゼリゼ通りで16日、恒例のクリスマスイルミネーションが始まりました。パリのシャンゼリゼ通りでは16日、クリスマス恒例のイルミネーションが始まり、およそ2キロにわたって400本の街路樹がライトアップされました。ことしの目玉は、音楽と連動した光のショーです。6分37秒間にわたる、この新たなショーは毎晩6時半になると開催されます。新婚旅行中「なかなかこんなきれいなのは、本当に人生で見たことはあ