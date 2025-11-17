11月24日（月）東京競馬場で行われる、第30回東京スポーツ杯2歳ステークス（G2・2歳オープン・芝1800m）の登録馬は下記の通り。人気ロックバンドGLAYのTERUが命名したことで話題となっているコントレイル産駒テルヒコウなど15頭がエントリー。来年のクラシック戦線へ繋がる出世レース。【新馬/京都5R】GLAYボーカルのTERU命名テルヒコウが逃げ切る15頭がエントリーコッツォリーノ56.0サレジオ56.0ストームサンダー56.0ゾロ