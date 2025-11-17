11月23日（日）京都競馬場で行われる、第42回マイルチャンピオンシップ（G1・3歳上オープン・芝1600m）の登録馬は下記の通り。春のマイル王者ジャンタルマンタル、ヨーロッパ遠征明けのアスコリピチェーノ、ドバイターフVのソウルラッシュら好メンバーが登録。今年は英国から一頭ドックランズが参戦予定。【富士S】ガイアフォースが約3年ぶり重賞V…ジャンタルマンタルは2着22頭がエントリーアスコリピチェーノ56.0ウインマー