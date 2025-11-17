11月22日（土）福島競馬場で行われる、第61回福島記念（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝2000m）の登録馬は下記の通り。昨年7番人気の評価を覆して勝利し、連覇がかかるアラタなど24頭がエントリー。波乱含みの重賞レース。【福島記念】トップハンデ・アラタが突き抜ける…重賞初制覇24頭がエントリーアラタアンリーロードイングランドアイズエコロヴァルツエープラスオニャンコポンキタウインググランドカリナンクリスマスパレー