11月16日、盛岡競馬場で行われた11R・絆カップ（M2・3歳上オープン・ダ1200m）は、山本聡哉騎乗の1番人気、ウラヤ（牡6・岩手・畠山信一）が勝利した。1/2馬身差の2着にスプラウティング（せん6・岩手・酒井仁）、3着にロードオブザチェコ（牡7・岩手・櫻田康二）が入った。勝ちタイムは1:11.4（良）。2番人気で鈴木祐騎乗、レディブラウン（牝7・岩手・千葉幸喜）は、8着敗退。1着ウラヤ山本聡哉騎手「スタートで出遅れたの