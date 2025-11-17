11月16日、佐賀競馬場で行われた6R・ウインターチャンピオン（3歳上・ダ1400m）は、石川慎将騎乗の4番人気、オオイチョウ（牡4・佐賀・真島元徳）が快勝した。3馬身差の2着にデジタルサイオン（牡4・佐賀・東眞市）、3着に1番人気のテイエムフォンテ（牡6・佐賀・平山宏秀）が入った。勝ちタイムは1:27.7（良）。2番人気で長谷川蓮騎乗、マイネルサハラ（牡6・佐賀・東眞市）は、7着敗退。【佐賀・カペラ賞】牝馬サキドリトッ