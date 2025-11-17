◆男子プロゴルフツアー三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ最終日（１６日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）プロ６年目の金子駆大（こうた、２３）＝ＮＴＰホールディングス＝が今季２勝目。首位から出て２バーディー、ボギーなしの６８で回り、パー７０における大会コース記録の通算１７アンダーで制した。優勝賞金４０００万円を獲得し、今季ツアーで初の１億円超え。賞金ランクトップに浮上し、残り３