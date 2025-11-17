いよいよ今回から、長谷川氏の授業が詳細に明かされます。「漢字スキル」「辞書引き」「暗唱」などの授業の各パーツを、どのように無駄なく進めていくのか、そしてそれらがいかに「討論」へと結びついていくのか。著書『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』よりお届けします。長谷川氏の全授業記録を掲載した新刊『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！疾風怒涛の中学生「討論の授業」に