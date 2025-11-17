俳優の内田理央（３４）が来年１月６日からスタートするテレビ東京系ドラマ「略奪奪婚」（火曜・深夜０・３０）に主演することが１６日、分かった。共演は伊藤健太郎（２８）、中村ゆりか（２８）が務める。昨年主演したドラマ「嗤う淑女」の悪女役で新境地を開いた内田が、今度は復讐の炎を燃やす。「登場人物全員ヒール！」と銘打たれた今作で内田が演じるのは、駆け落ちして結婚した夫（伊藤）との子供を望み、不妊治療を