私はヒナコ。夫シュンタと息子カイ（3歳）との3人家族です。シュンタは学生時代の仲間であるマナさんと2人だけで会っていました。「マナさんと会うなら離婚する」と伝えても、それ以降も嘘をついて会っていたことが判明。もはやシュンタのことを信じられなくなった私は、カイを連れて実家に帰ってきました。するとシュンタはマナさんを連れてやってきたのです。なんとシュンタは「妻は気にしないタイプだから」と適当なことを言っ