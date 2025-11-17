ソフトバンクの支配下登録選手の契約更改が16日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で始まり、4選手が更改した。神戸弘陵高からドラフト1位で今季入団した村上が現状維持の年俸800万円でサイン。右肘と腰の炎症でリハビリ組での調整が続いたこともあり、1、2軍の公式戦で登板がなかった。「正直悔しい思いは強かった。まずは1年間戦い抜く体力や、けがしない体を追い求めたい」と来季の飛躍を誓った。ルーキーでは石見が10