幼い子どもの健康と安全が何よりも配慮されるべき保育の質が低下していないか。心配になる事案が発覚した。福岡県田川市の私立松原保育園で保育士10人による園児への虐待が、県と市の指導監査で確認された。全員で14人いる保育士の大半が関わっていた。園ぐるみとしか言いようがなく、原因究明と再発防止の徹底は当然だ。園と行政は協力し、約90人いる園児全員の心身のケアにも万全を尽くさなければならない。今年8月、保