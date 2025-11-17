16日に大分市で開催された第44回大分国際車いすマラソンには日本を含めた14カ国から男女179人がエントリーし、完走を目指した。選手たちの背中を押したのは、スタート地点の県庁前から、ゴールとなった同市西浜のジェイリーススタジアムまで、途切れることのない沿道の声援だった。「声援がこんなに力になるとは思いませんでした」。初出場選手を支援する「ファースト・チャレンジ・アシスト制度」を活用して出場した大分市の