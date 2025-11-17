ひきこもりの長期化で親が80代、本人が50代になる「8050問題」が社会問題化する中、大分県日田市の家族らでつくる「KHJ日田ゆきどけの会」が親亡き後、残された子の再出発に寄り添うサポートブックを作成した。相談相手になってくれると親が期待している人の連絡先や、生活の知恵などを書き込んで残す。ひきこもりの人だけでなく、幅広い福祉の現場に応用できる内容になっている。同会は前身の団体が2019年発足。日田市を中心