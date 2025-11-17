ひきこもり状態にある人やその家族が孤立することのないよう地域社会で理解を深めていくイベント「ひきこもりVOICESTATION」が大分市で開かれた。厚生労働省が全国各地で開催しており、オンラインも含めて約100人が経験者らの言葉に耳を傾けた。イベントは8日。パネルトークは家族会「KHJ日田ゆきどけの会」の深見由紀世話人が進行役を務め、「自分の中のひきこもりに対するイメージを問い直してみませんか」と呼びかけた