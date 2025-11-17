大分県九重町の九酔渓で紅葉が見頃を迎えている。玖珠川両岸の切り立った崖が赤、茶、黄色など色鮮やかに染まっている。詰めかける行楽客の車で、ヘアピンカーブが続く通称十三曲がりは混雑。展望台の駐車場は、県外ナンバーの車を含め満杯だった。町によると見頃は今後の風雨次第だが、あと数日の見込みという。（菊地俊哉）