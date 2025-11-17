陸上自衛隊第4音楽隊（福岡県春日市）による演奏会が16日、長崎県平戸市岩の上町の平戸文化センターであり、約1300人の来場者を魅了した。平戸まちづくり運営協議会が、音楽文化で地域を活気づけようと主催した。同音楽隊は1975年、新編成の独立部隊として発足し、40人で編成。主に福岡、佐賀、長崎、大分県で演奏活動を行っている。この日は人気の吹奏楽曲「ベイ・ブリーズ」のほか、「愛燦燦（さんさん）」を含む計4曲の美