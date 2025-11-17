明治神宮野球大会第3日目は16日、神宮球場で準々決勝が行われ、高校の部は九州国際大付（九州）が準決勝に勝ち進んだ。頼れるリードオフマンが、優勝候補からのサヨナラ勝ちを呼び込んだ。1点を追う九回1死だ。九州国際大付の牟礼（2年）が身長194センチでプロ注目“二刀流”右腕の山梨学院・菰田（同）の直球を捉えて、鋭い打球を左前へと運んだ。「やっぱりいい投手なので、打ってやろうという気持ちだった」。諦めない思