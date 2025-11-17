＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン最終日◇16日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞米国女子ツアーレギュラーシーズン最終戦のファイナルラウンドが終了した。アニカ・ソレンスタム（スウェーデン）の名を冠した大会で同郷の選手、リン・グラントがトータル19アンダーで優勝。2023年「Danaオープン」以来、ツアー通算2勝目を手にした。【写真】西村優菜さんがドレスアップしました西郷真央がトー