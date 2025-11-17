【U18日清食品トップリーグ2025男子】福岡大学附属大濠高等学校 97ー48 福岡第一高等学校（11月16日／国立代々木競技場第二体育館）【映像】衝撃！空中を並行移動する驚愕ジャンプの一部始終福岡大学附属大濠高等学校（福岡）の高校2年生SFの本田蕗以が、相手3選手を無効化するジャンプショットを決めた。超人的な跳躍力に、解説を務めたバスケットボールユーチューバーも驚いている。11月16日にU18日清食品トップリーグ2025