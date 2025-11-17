ジェニファー・ローレンスが、“最高にウザい”と思っている人物の名前を明かした。ヴァニティ・フェアで、新作映画「ダイ・マイ・ラブ」の共演者であるロバート・パティンソンと、うそ発見器を用いた企画に臨んだ際、キム・カーダシアンの写真を見せられ、「この女性はカーダシアン一家の中であなたが一番好きな人ですか？」とロバートからたずねられると「そう！」と即答。そして、こう続けた。「コートニー（・カーダシアン）は