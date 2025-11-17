ソフトバンク・王貞治球団会長（８５）が１６日、巨人・阿部監督にエールを送った。巨人のファーム球場・Ｇタウンを初訪問。球団ＯＢとして「勝負の世界は勝ちゃいいんだから。勝ったらなんだかんだ言われることもない。選手を上手にすることを、徹底して指導してほしい」と熱っぽく話した。巨人は今季リーグ３位で連覇を逃し、ＣＳも第１ステージ敗退。「Ｖ９」を経験した王氏は猛練習した多摩川グラウンドを頭に浮かべながら