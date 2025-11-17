自民で単独過半数の奪還10月下旬に発足したばかりの高市早苗内閣の支持率は軒並み高く、そのため早期の衆院解散が取りざたされている。来年3月ごろの予算成立後にもといった声もあがっており、永田町のいつもの光景にも見えるが、高市氏の考えはどういったものなのか。【写真】高市早苗氏が20年前、「再婚夫」と最初に結婚した時の「ウェディングドレス姿」「報道各社の世論調査結果によると、高市内閣の支持率はこれまでと比べ