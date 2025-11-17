◇第56回明治神宮野球大会高校の部2回戦九州国際大付6―5山梨学院（2025年11月16日神宮）由伸先輩に続け。来秋のドラフト上位候補の九州国際大付（福岡）・牟礼（むれ）翔外野手（2年）が16日、準々決勝の山梨学院戦の7回に豪快なバックスクリーン弾を放ち、6―5での逆転サヨナラ勝利に貢献した。ワールドシリーズ（WS）でMVPを獲得したドジャース・山本由伸投手（27）と同じ岡山県出身。高校通算24本塁打の右の強打者は、