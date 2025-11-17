（写真：WhataWin/PIXTA)【図】対象製品が多岐にわたる「CRA」、「NIS2指令」の対象セクターも広い近年、ランサムウェア攻撃によって、企業のシステムが停止し、注文や配送などの業務が滞る事例が相次いでいますが、サイバー攻撃はもはやIT部門だけの問題ではありません。国内外問わず、製造業やIoT機器を含むOT（Operational Technology）領域にも広がり、操業停止やサプライチェーンの混乱など深刻な事業リスクを招いています。