2026年1月期に放送される中村倫也主演のTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』に池田エライザが出演することが発表された。 参考：『海に眠るダイヤモンド』における池田エライザの重要性変化していく立ち位置と表情 本作は、かつて問題を起こして業界を追放された日本人の男性プロデューサーと、とある韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越え共に夢を目指す、男同士の熱い絆の物語。