本日11月17日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』では、タカアンドトシがゲストと一緒に飲食店の人気メニューを当てる「帰れま10」特別編が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！「埼玉の激うまローカルチェーン店で売上1位を当てないと食べれま店（てん）」を開催する今回は、賀来千香子、板垣李光人、ずん・飯尾和樹、そして埼玉出身のオードリー・春日俊彰が参戦する。埼玉県が誇る絶品ローカルチェーン店を4店