内田理央が主演を務め、伊藤健太郎、中村ゆりかが共演する連続ドラマ『略奪奪婚』が、2026年1月6日よりテレ東のドラマチューズ！枠で放送されることが決定した。 参考：内田理央の表情には人を惹きつける不思議な魅力がある『問題物件』で試される“愛され力” 本作は、2022年に電子コミックとして販売されるや否や、“元嫁 VS 今嫁の妊娠バトル”として話題となった山田芽衣による同名漫画を実写ドラマ化するもの。