大会名：アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン期間：11/13～11/16コース：ペリカンGCヤード：6349パー：70 試合の詳細データはこちら≫ アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン の第4ラウンドが、16日、 ペリカンGC（6349ヤード、パー70）で行われた。リン グラント（スウェーデン）は 5アンダーでラウンド。トータル19アンダーで首位。2位は3