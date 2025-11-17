◇女子ゴルフ 伊藤園レディス(14日〜16日、グレートアイランド倶楽部)伊藤園レディスは16日に最終日が行われ、脇元華選手がツアー初優勝を飾りました。首位と2打差の8位タイでスタートした脇元選手は、最終日に8バーディー、1ボギーでスコアを伸ばし逆転優勝。後半に4連続バーディーを奪うなど、通算16アンダーで優勝を飾りました。これが28歳、8年目で迎えたツアー初優勝。クラブハウス前ではともに戦ったライバルたちから祝福さ