「福島民友Ｃ」（１６日、福島）後方からレースを運んだ３番人気のポッドロゴ（牡４歳、栗東・西園正）が直線で馬群を割って伸び、差し切りＶを決めた。これがオープン昇格後初の勝利。騎乗した長岡は「スタート後はリズム良く行く形で、道中はロスなく内々を回ってきました。直線は狭い所を割って入ってくれたし、最後はいい脚を使ってくれました」と振り返った。