「福島２歳Ｓ」（１６日、福島）好位を進んだタマモイカロス（牡２歳、栗東・藤岡）が、直線力強く抜け出した。８月の中京２歳Ｓ４着以来、約３カ月ぶりの実戦。メンバー最重量の５３４キロの好馬体を弾ませ、１番人気に応えた。高杉は「間隔があいて馬は成長していました。厩舎でいい状態に仕上げていただいていましたし、勝てて良かったです」と振り返った。