シンガー・ソングライターの松任谷由実（71）が16日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。大ファンのお笑い芸人を明かした。予備校講師でタレントの林修が、松任谷が大ファンだと紹介すると、スタジオの出演者からは「なんで？」の声。そのお笑い芸人はZAZY。松任谷は「もう、デビューくらいの時から“凄いな、この人”と思っていました」と言い、一番好きなネタは「きぬえにパンパン」と明かし「私も美