「黄菊賞」（１６日、京都）途中から好位に押し上げた６番人気のノチェセラーダ（牡２歳、栗東・杉山佳）が直線で外から力強く伸びて２連勝。Ｃ・デムーロは「途中、ペースが落ち着きましたし、いい馬場を走らせようと早めにポジションを上げていきました。直線も馬場のいい所を走って最後まで頑張ってくれました」と振り返った。杉山佳師は「まだ手前を変えなかったりという面はありますが、いい状態で帰厩してくれましたし