「新馬戦」（１６日、東京）中団につけた５番人気のマテンロウネイビー（牡２歳、父ヴァンセンヌ、母ショウナンアオバ、栗東・松永幹）が直線で外から鋭く伸びて、ゴール前できっちり差し切った。父も管理した松永幹師は「上手に競馬をしましたね。最後はいい脚でした。まだ体が緩い。距離は二千くらいまでかな。これからが楽しみ。父を超えてほしいですね」と将来へ大きな期待をかけていた。