「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）グランプリホースが意地の一撃だ。１番人気に支持されたレガレイラが、淀の舞台で力の違いを見せつける快勝劇でＧ１３勝目。５着に敗れた昨年のリベンジを果たし、女王の座に返り咲いた。２着に４番人気のパラディレーヌ、３着に９番人気のライラックが入った。また、ＪＲＡ・Ｇ１実施機会４連勝が懸かっていたルメール騎乗のステレンボッシュは１０着に終わった。◇◇強