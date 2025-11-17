日本ハム・矢沢が来季も野手に専念する。今季は投手を封印し、外野手として自己最多の86試合に出場し、打率・247、1本塁打、18打点。今オフも打撃強化に励む方向で「林ヘッドコーチにも“レギュラーを獲れ”と言われている。センターで開幕からしっかり出たい。打たないと出られない」と話した。体づくりも進め「（来春の）キャンプまでに74キロまで上げたい」と体重72キロからの増量を目指す。